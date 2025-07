La storia di Francis Victor | Sui banchi di Confartigianato per aprire un locale africano

Le donne della sua vita sono state le sue muse. Ha da sempre avuto nel Dna la passione per la cucina africana, e in particolare nigeriana. I piatti di una volta, cucinati dalla mamma, di cui lui aveva imparato i passaggi e i segreti. Poi a 23 anni ha lasciato la sua terra e La Spezia da quel momento è diventata la sua casa e lo è da ormai vent’anni. Francis Victor faceva il carpentiere navale prima di rispolverare un grande sogno chiuso in un cassetto troppo a lungo: aprire un locale di cucina africana e nigeriana. PerchĂ© alla Spezia non ce ne sono. "Un modo per far conoscere le mie radici gastronomiche agli italiani e per far gustare ai nigeriani i saporti di casa", spiega aggiungendo che "La spinta me l’ha data mia moglie e così è iniziato tutto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

