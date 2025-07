La star 58enne è un simbolo contemporaneo di eleganza carisma impegno e luce interiore Chi meglio di lei poteva essere il volto di questo brand?

G li impegni di Hollywood e i parterre delle sfilate di Haute Couture non sono abbastanza. A quasi 60 anni, Nicole Kidman è anche il nuovo volto globale di Clé de Peau Beauté. L’attrice premio Oscar, da sempre sinonimo di eleganza ultra raffinata, è stata scelta per rappresentare la visione di radiosità del brand giapponese di skincare e makeup di lusso. Capelli cortissimi e schiena nuda, il Met Gala 2025 è tutto di Nicole Kidman X Nicole Kidman, testimonial beauty a 58 anni. Dopo il 58mo compleanno celebrato circa un mese fa, l’attrice pluripremiata e icona di stile aggiunge un nuovo traguardo al suo portfolio di successi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La star 58enne è un simbolo contemporaneo di eleganza, carisma, impegno e luce interiore. Chi meglio di lei poteva essere il volto di questo brand?

