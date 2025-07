La squadra Passione infinita | in ritiro la visita del tifoso Andrea Oggi l’ultimo test prima del rientro in Italia

Una visita gradita in ritiro. Andrea Muto, tifoso biancorosso in Argentina per questioni professionali, non si è fatto sfuggire l’occasione di fare un saluto alla squadra biancorossa. "Anche a migliaia di chilometri di distanza, il Grifo non è mai solo! Nel centro sportivo A.F.A. abbiamo ricevuto la visita speciale di un tifoso biancorosso, Andrea Muto, accompagnato dalla moglie Paola, che si è intrattenuto con tutto il gruppo biancorosso. La passione che non conosce confini", si legge nei canali social della societĂ di Pian di Massiano. I biancorossi continuano intanto la preparazione in questi ultimi giorni di ritiro in Argentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La squadra. Passione infinita: in ritiro la visita del tifoso Andrea . Oggi l’ultimo test prima del rientro in Italia

