La solidarietà di Amadeus per Andrea | Non fare scherzi | il mio è un ordine

Da una settimana è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria Nuova di Reggio in seguito a un incidente stradale accaduto in via San Biagio, a Castelnovo Sotto, con l’auto che ha sbandato, finendo fuori strada. Andrea Brozzi, 37 anni, di Poviglio, risulta ancora in condizioni gravi. Tanti i messaggi di augurio di pronta guarigione che sono stati inviati dagli amici attraverso i canali social. Andrea, infatti, è molto conosciuto non solo per l’attività che svolge nella pizzeria d’asporto di Dosolo, nel Mantovano, gestita dal padre Giovanni, ma anche per la sua passione per lo spettacolo, interpretando ‘Annaliso’ (con una parodia della cantante Annalisa) alle Corride. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà di Amadeus per Andrea: "Non fare scherzi: il mio è un ordine"

