La Sicilia flagellata dagli incendi | Nell' ultima settimana oltre 3 mila interventi 630 a Palermo

"Oltre tremila interventi in una sola settimana con più di 800 uomini dei vigili del fuoco impegnati". Così il comandante regionale dei vigili del fuoco Sicilia, Agatino Carrolo, che oggi pomeriggio ha incontrato i giornalisti per fare il punto sugli incendi nell'Isola. "In Sicilia ci sono state. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scoppia il gran caldo al Sud, incendi in Calabria e Sicilia - AGI - La domenica di gran caldo nel Sud Italia ha favorito una serie di incendi che sono divampati in Sicilia, e in Calabria.

Meteo, arriva il torrido caldo africano: incendi in Calabria e in Sicilia - Stando alle previsioni dei prossimi giorni, il rovente caldo africano colpirà tutta l’Italia, dove si toccheranno picchi di 37 gradi.

Incendi Sicilia 2023: al via il bando per i contributi ai privati danneggiati - ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso per l’accesso ai fondi da 1,7 milioni di euro È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia il nuovo avviso pubblico rivolto ai privati danneggiati dagli incendi che hanno colpito le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023.

