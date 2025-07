La sfida tra auto del futuro L’eco bolide di Unimore sul podio della Formula Student

Unimore ancora una volta protagonista sulla scena internazionale della Formula Student, grazie a un secondo posto ottenuto dal team MoRe Modena Racing sul circuito RedBull Ring di Zeltweg, in Austria. Nella competizione internazionale a cui partecipano studenti provenienti da diversi background universitari a cui si chiede di progettare e costruire auto da corsa che gareggeranno in una serie di test, la vettura ibrida a biocombustibile si è aggiudicata la prova di Acceleration e soprattutto la gara di Endurance insieme ai podi conquistati nelle altre prove dinamiche di Skidpad, Autocross ed Efficiency, a cui si aggiunge un prestigioso podio per quel che riguarda la prova statica di Engineering Design. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sfida tra auto del futuro. L’eco bolide di Unimore sul podio della Formula Student

Il team More Modena Racing di Unimore ha svelato in anteprima assoluta la nuova vettura M25-LH che parteciperà alle competizioni internazionali di Formula Student 2025. Quest’anno l’attenzione della squadra Unimore si è focalizzata sul progetto MMR Hy Vai su Facebook

