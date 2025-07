Milano, 28 luglio 2025 – Quella serra bioclimatica va smontata e rimossa, con ripristino immediato della terrazza con vista sulla Darsena alle condizioni precedenti. Non lascia troppo spazio alle interpretazioni la sentenza del Tar che ha ordinato a una donna, proprietaria di un immobile in zona Navigli, di demolire il manufatto, incompatibile con il vincolo paesaggistico che tutela l’intera area dal 1994. Nelle motivazioni, la via in cui è ubicato lo stabile è stata omissata dai giudici (così come il nome della residente), ma le indicazioni su fogli catastali e particelle mappali la collocano proprio a ridosso dello specchio d’acqua delimitato da un lato da viale Gorizia e dall’altro da viale D’Annunzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La serra bioclimatica con vista sulla Darsena è abusiva: cos’è e perché dovrà essere abbattuta