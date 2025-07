La Regione stanzia 20 milioni per le persone con disabilità gravissima | al via il nuovo Patto di Cura

La Regione Puglia ha annunciato l’attivazione del nuovo Patto di Cura 2025-2026, una misura fondamentale rivolta alle persone in condizioni di disabilitĂ gravissima, che prevede lo stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. L’iniziativa, avviata dal Dipartimento Welfare regionale, mira a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità: 4,5 milioni per dare continuità ai progetti per il 2026

La Regione Marche ha approvato la programmazione di 4,5 milioni di euro stanziati a bilancio per "Interventi regionali per favorire la vita indipendente a favore delle persone con disabilità" con l'obiettivo di dare continuità nel 2026 ai progetti di vita indipenden

