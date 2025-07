la recanatese riparte in arrivo beruschi

Suona la campanella questo pomeriggio per la Recanatese che si raduna al ’Tubaldi’ per l’avvio di una stagione particolarissima, per mille motivi. E’ soprattutto l’anno della ri-partenza, dopo i travagli di una crisi societaria risolta al meglio con un organico che si presenta al via con una fortissima impronta giovane che, comunque vada, caratterizzerĂ il lavoro che l’inedito binomio tecnico Savini-Giandonato sarĂ chiamato a svolgere. "E’ proprio questa la nostra linea – ci dice il dt Josè Cianni – e la quota di giocatori di esperienza è quella definitiva composta da Bellusci, Mordini e D’Angelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

