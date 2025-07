Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Petra, furiosa per il presunto tradimento ai danni di Teresa, sostiene che Marcelo sia implicato nel furto del crocifisso. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Petra accusa Marcelo di furto e tradimento, Catalina obbliga Pelayo a sposarla, Cruz vuole sfidare i Duchi ma Alonso si rifiuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 luglio: Petra accusa Marcelo del furto del Crocifisso