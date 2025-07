La profezia di Giulio Tremonti | presto in Italia spariranno welfare state e sanità pubblica; il trionfo del neoliberismo

Una profezia degna di essere presa seriamente in considerazione In una sua recente relazione, l'economista Giulio Tremonti ha elaborato una profezia a tinte fosche. A suo giudizio, presto in Italia spariranno il welfare e lo stato sociale. Sono soprattutto due i dati di partenza dell'analisi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La profezia di Giulio Tremonti: presto in Italia spariranno welfare state e sanità pubblica; il trionfo del neoliberismo

