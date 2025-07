La principessa Charlotte alla finale degli Europei di calcio femminile Inghilterra-Spagna esulta per la vittoria delle Lionesses

La principessa Charlotte debutta allo stadio di Basilea per tifare, con suo padre William, la squadra femminile di calcio inglese delle Lionesses, che vince la finale contro la Spagna. In tribuna l'incontro, per la prima volta, con le principesse spagnole Leonor e Sofia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La principessa Charlotte, alla finale degli Europei di calcio femminile Inghilterra-Spagna, esulta per la vittoria delle Lionesses

Kate Middleton e la complicità con la principessa Charlotte: la foto «mamma figlia» simbolo del Trooping the Colour 2025 - L’edizione 2025 del Trooping the Colour è stata segnata dalla tenera complicità tra madre e figlia, Kate Middleton e la principessa Charlotte, con sorrisi, gesti affettuosi.

Al Trooping the Colour la principessa Charlotte è la mini-me di mamma Kate - Anche quest’anno, a Londra, è tornato il Trooping the Colour. Sabato 14 giugno, come da tradizione, nella capitale del Regno Unito si è svolta la tradizionale parata per il compleanno del sovrano.

Al Trooping the Colour la principessa Charlotte è la mini-me di mamma Kate Middleton - Anche quest’anno, a Londra, è tornato il Trooping the Colour. Sabato 14 giugno, come da tradizione, nella capitale del Regno Unito si è svolta la tradizionale parata per il compleanno del sovrano.

Un regalo speciale dal nuovo Campione di Wimbledon alle Loro Altezze Reali il Principe George e la Principessa Charlotte, una scena deliziosa al termine del torneo, con il nuovo campione che regala palline autografate ai giovani reali. Un gesto di sportivitĂ Vai su Facebook

