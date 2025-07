La principessa Charlotte - accompagnata da papà William - ha incontrato Sofia e Leonor di Spagna allo stadio di Basilea per la finale femminile di Euro 2025 Su Amicait

Domenica 27 luglio, a Basilea, in Svizzera, si è disputata la finale degli Europei di calcio femminile tra Inghilterra e Spagna. Sugli spalti, a tifare le proprie nazionali, anche alcuni royal. Per la squadra inglese si è presentato il principe William – dal 2006 presidente della Federcalcio inglese – insieme a sua figlia Charlotte. Per quella spagnola, le principesse Leonor e Sofia. William e la principessa Charlotte allo stadio. Il match ha visto trionfare l’Inghilterra, che si è portata a casa il titolo dopo aver sconfitto la Spagna ai rigori. Le foto del figlio e della nipote di re Carlo in ansia durante la partita – la loro nazionale inizialmente sembrava destinata alla sconfitta – hanno fatto il giro del web insieme a quelle che ritraggono i due molto complici tra gli spalti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La principessa Charlotte - accompagnata da papĂ William - ha incontrato Sofia e Leonor di Spagna allo stadio di Basilea per la finale femminile di Euro 2025. Su Amica.it

