La prima volta in serie B | tutti gli avversari dei Baskers Forlimpopoli

I Baskers Forlimpopoli, alla loro prima stagione in serie B, sono stati inseriti nel girone D Conference Centro composto da ben 7 squadre marchigiane, 2 umbre, 2 abruzzesi, 2 pugliesi e per finire una molisana, Termoli. Il campionato, al via il weekend del 27-28 settembre, vedrĂ una prima fase da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - AGI - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in Serie B nel playout.

Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B - Roma, 13 maggio 2025 – Termina nel modo peggiore la stagione della Sampdoria, che retrocede in Serie C.

Sampdoria retrocessa in Serie C, prima volta per club blucerchiato - (Adnkronos) – La Juve Stabia pareggia 0-0 con la Sampdoria, nel recupero della 34esima giornata di Serie B e con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in Serie C, per la prima volta nella sua storia.

C’è un nuovo arrivo in casa Baskers Eh no, non si tratta di un nuovo giocatore. La società del presidente Gardelli ha infatti il piacere di annunciare l’approdo di Pietro Benzoni, che per la prossima stagione sportiva ricoprirà l’incarico di addetto stampa. Vai su Facebook

Basket B Interregionale, colpo Baskérs: arriva Vico - Si conclude con un colpo a sensazione del diesse Polezzo il mercato estivo dei Baskérs Forlimpopoli. Scrive corriereromagna.it