la prepalio delle grazie fezzano torna a vincere junior sorpresa canaletto

Il Fezzano che torna alla vittoria tra i Senior e si candida a un ruolo da protagonista, il Canaletto che per la prima volta mette il timbro nella gara Junior, e il Fossamastra che si conferma nella gara femminile. Questo l’esito della prepalio delle Grazie, ultima prova prima della disfida remiera di domenica 3 agosto nelle acque della Morin. Nella baia di Ria, tra pretattica e corsa agli ultimi punti per accaparrarsi la corsia migliore nella gara regina, non sono mancati spunti e sorprese. Nei Senior ecco la seconda vittoria stagionale del Fezzano. Francesco Lavalle, Nicholas Vischio, Luca Castellani, Claudio Gori, timonati Elisa Gori, vincono in 11’18’’11, mettendosi dietro Canaletto (cui mancava un vogatore titolare) e un sorprendente Lerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

