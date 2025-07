La premier accolta a Jimma in Etiopia dagli abitanti | Meloni Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Jimma, 28 luglio 2025 Nel corso della sua visita di Stato in Etiopia, la premier Meloni ha visitato, insieme al premier etiope Ahmed, la città di Jimma nella quale si trovano dei cantieri italiani. All'arrivo gli abitanti l'hanno salutando gridando "Meloni, Meloni". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - premier - jimma - etiopia

Ucraina, summit volenterosi senza Meloni. La premier: “Noi coerenti, no invio truppe” - (Adnkronos) – Le sneakers bianche di Edi Rama che spiccano sul red carpet inzuppato di pioggia, mentre il premier albanese si inginocchia – un deja vu – per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; la foto dei leader del gruppo dei “volenterosi” (Macron, Merz, Tusk e Starmer, più Zelensky) durante la video-call con Donald Trump, dove l’inquilina di Palazzo Chigi è assente; e poi lo sguardo teso di Meloni, che convoca la stampa nella sterminata Piazza Skanderbeg per rispondere al fuoco incrociato delle opposizioni, che la accusano di mancare gli ‘appuntamenti’ con la storia.

Ucraina, summit volenterosi senza Meloni. La premier: “Noi coerenti, no invio truppe” - (Adnkronos) – Le sneakers bianche di Edi Rama che spiccano sul red carpet inzuppato di pioggia, mentre il premier albanese si inginocchia – un deja vu – per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; la foto dei leader del gruppo dei "volenterosi" (Macron, Merz, Tusk e Starmer, più Zelensky) durante la video-call con Donald […] L'articolo Ucraina, summit volenterosi senza Meloni.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - (Adnkronos) – Duro botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi, mercoledì 14 maggio, durante il premier question time alla Camera in tema di spese militari.

Punto stampa della premier #Meloni a #Jimma in #Etiopia Vai su X

La premier Meloni e il premier etiope Ahmed visitano i progetti italiani a Jimma, in Etiopia; Il punto stampa della premier Meloni durante la sua visita a Jimma in Etiopia INTEGRALE; La premier accolta a Jimma in Etiopia dagli abitanti: Meloni, Meloni.

La premier accolta a Jimma in Etiopia dagli abitanti: "Meloni, Meloni" - Nel corso della sua visita di Stato in Etiopia, la premier Meloni ha visitato, insieme al premier etiope Ahmed, la città di Jimma nella quale si trovano dei cantieri italiani. Secondo ilgiornale.it

La premier accolta a Jimma in Etiopia dagli abitanti: "Meloni, Meloni" – Il video - (Agenzia Vista) Jimma, 28 luglio 2025 Nel corso della sua visita di Stato in Etiopia, la premier Meloni ha visitato, insieme al premier etiope Ahmed, la città di Jimma nella quale si trovano dei canti ... Lo riporta msn.com