Quando si parla dell’ attacco israeliano contro l’Iran, mi rendo conto che spesso la discussione si limita a parlare di equilibri regionali, minacce nucleari o di lotte per il potere. Secondo me, però, questa visione è riduttiva. Penso davvero che ci sia qualcosa di piĂą ampio e profondo dietro tutto questo: un confronto tra visioni contrapposte del mondo e della societĂ . Credo che Trump e Netanyahu abbiano commesso un errore strategico nel pensare di poter fermare Teheran semplicemente colpendo impianti nucleari e distruggendo arsenali missilistici. La veritĂ , a mio avviso, è che dietro a queste azioni militari ci sia una paura piĂą grande: la paura di un modello alternativo di civiltĂ che l’Iran vuole rappresentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La posta in gioco in Medioriente non è solo militare: l’Iran non può sfidare l’Occidente

