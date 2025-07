La paura corre al Bondano. Strade usate come piste. “Servono dossi e controlli”.

Massa, 28 luglio 2025 ‚Äst Corse pericolose, assembramenti e liti nella notte in via del Cacciatore: i residenti chiedono installazione di dossi rallentatori, autovelox mobili, e maggior presenza delle forze dell‚Äôordine nella zona. Le corse notturne e gli eccessi di velocit√† lungo Via del Cacciatore, nel tratto che collega le zone di Bondano, Casone, Ricortola e Partaccia, stanno diventando un serio problema di sicurezza per residenti e commercianti della zona e sono oggetto di forte preoccupazione. Le segnalazioni si moltiplicano e il timore √® che prima o poi possa verificarsi un grave incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

