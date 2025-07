la pallacanestro olimpia milano ha regalato un’esperienza immersiva ai tifosi con disabilità visive in occasione della semifinale con la virtus bologna

Basket ancora piĂą inclusivo e accessibile. Durante la quarta gara della semifinale giocata contro la Virtus Bologna, per la prima volta l’Olimpia Milano ha messo a disposizione dei propri tifosi ciechi e ipovedenti, un sistema completamente digitale “Connect Me Too”, fornito dal partner. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: olimpia - milano - tifosi - semifinale

Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla - Svolge il compito atteso l’Olimpia Milano che vince contro la già retrocessa Scafati per 100-72. La novità è che ritrova in campo anche il francese Causeur (8 punti in 19’) dopo quasi due mesi di assenza e lascia fuori per turnover il bomber Brooks.

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni al via dei playoff 2025 della Serie A di basket, con i quarti di finale che scatteranno nel weekend alle porte sulla strada verso la finale che assegnerà il titolo di campione d’Italia.

Coach Catalani concede il bis: l'Olimpia Milano under 19 è di nuovo campione d'Italia - Per la terza volta in oltre 70 edizioni delle finali nazionali, l'Olimpia Milano si è laureata campione d'Italia per due anni di fila della massima categoria giovanile del basket italiano.

la pallacanestro olimpia milano ha regalato un’esperienza immersiva ai tifosi con disabilità visive in occasione della semifinale con la virtus bologna; Il tifo si fa accessibile: Olimpia Milano e CMT per l’inclusione; Ettore Messina: Una gara sconclusionata, mi scuso con i tifosi.

LBA - Olimpia Milano, ecco Marko Guduric: «Sono in un club leggendario» - La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Marko Guduric, guardia di 1. Scrive pianetabasket.com

Diego Flaccadori rinnova con l’Olimpia Milano: fedeltà e ambizione nel futuro biancorosso - Diego Flaccadori rinnova con l’Olimpia Milano: il play resterà in biancorosso con un nuovo accordo pluriennale. Segnala milanosportiva.com