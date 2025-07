Roma, 28 luglio 2025 – Un consumo sempre più consapevole. Anche nel mondo della birra cresce l’attenzione verso scelte responsabili, condivise da tutte le generazioni, ma interpretate in modo diverso a seconda dell’età e della sensibilità individuale. A trainare questo cambiamento è soprattutto la Gen Z, che amplia il concetto di responsabilità includendo anche dimensioni valoriali e sociali, come il rispetto dei contesti e il consumo moderato. Durante l’estate, la birra si inserisce infatti in un ventaglio di scelte più attente al benessere, alla leggerezza e alla moderazione, con una crescente apertura verso alternative analcoliche e driver di scelta legati alla sostenibilità , con attenzione particolare al packaging e a pratiche rispettose dell’ambiente, spinte soprattutto dalle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La nuova estate della birra: consapevole, sostenibile e conviviale