La musica torna protagonista a Villa Torlonia per la 22esima edizione di Sammaurock

Sammaurock, l'evento musicale che dal 2004 accende di musica e creatività l’estate degli appassionati di musica di tutta la Romagna, torna per una 22esima edizione ricca di novità . Martedì 29 e mercoledì 30 luglio la manifestazione si accende nella corte di Villa Torlonia con 11 band differenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - torna - villa - torlonia

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola - Mirandola si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 221esima edizione della storica Fiera Campionaria, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 maggio nel cuore della città .

Moda in Musica torna a Napoli: la presentazione dell’edizione 2025 - Mercoledì 14 maggio alle ore 12,00 Sala Giunta – Palazzo San Giacomo Presentazione seconda edizione di Moda in Musica Napoli, Maschio Angioino, Sala degli Angeli 19/22 maggio e Sala dei Baroni, 22 maggio 2025 Alla conferenza stampa di presentazione interverranno: *Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e del lavoro Comune di Napoli *Annamaria Maisto  Presidente Consulta delle Elette Comune di Napoli * Antonio Scarpellino Segretario Generale FederIstruzione *Vincenzo Scarpellino responsabile istruzione e formazione di  OggiScuola  Da lunedì 19 a giovedì 22 maggio 2025, Napoli ospiterà la seconda edizione di “Moda in Musica”, un evento che si avvale del Patrocinio morale del Comune di Napoli e che metterà in contatto il mondo della moda e quello artistico/musicale, coinvolgendo l’Accademia di Belle Arti di Napoli, scuole, istituzioni e aziende, organizzato da OggiScuola e dal Segretario Generale del Sindacato autonomo FederIstruzione, Antonio Scarpellino.

Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero - Sabato 17 maggio Be Kind Cattolica presenta la seconda edizione di "Mare & Musica", una giornata gratuita e aperta a tutti, dedicata al mare, alla sostenibilità e alla bellezza dell’incontro tra scienza, impegno e arte.

"?. " - Sabato 19 luglio 2025 ore 21.15 a Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli L'attore (che interpreta il poeta nel film di prossima uscita "Zvanì, diretto da Giuseppe Vai su Facebook

La musica torna protagonista a Villa Torlonia per la 22esima edizione di Sammaurock; Sammaurock: il 29 e 30 luglio undici band dal vivo a ingresso libero a San Mauro Pascoli, con AURORO BOREALO e altri; ‘Quando la Banda Passò…’ appuntamento a Villa Torlonia.

Frascati, Villa Torlonia gremita per Paola Minaccioni: successo per la penultima serata dell’Estate Tuscolana - Un grande pubblico ha accolto ieri sera, sabato 26 luglio, a Villa Torlonia, lo spettacolo di Paola Minaccioni, protagonista ironica e travolgente di "La ... Segnala castellinotizie.it

’Arrivano i dunque’ a Villa Torlonia - Il Resto del Carlino - Al via la nuova stagione di Reverso, rassegna estiva di villa Torlonia di San Mauro Pascoli promossa dall’associazione Sillaba ... Secondo ilrestodelcarlino.it