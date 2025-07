Se una colonna sonora in uno streaming vi ha recentemente emozionato più del solito, potrebbe non essere opera di un compositore in carne e ossa. Un rivoluzionario studio condotto dall’Università Autonoma di Barcellona ( UAB ), in collaborazione con RTVE Barcellona e l’Università di Lubiana, dimostra che la musica generata dall’intelligenza artificiale suscita reazioni emotive più intense  rispetto a quella creata da esseri umani. La ricerca, pubblicata su PLOS One, combina competenze di scienze della comunicazione, psicologia dei media e ingegneria audio sotto la guida di Nikolaj FiÅ¡er. L’Intelligenza artificiale sta uccidendo il Web? . 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - La musica creata dall’intelligenza artificiale suscita più emozioni di quella creata dagli umani