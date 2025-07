La morte di Celeste Pin diventa un giallo la moglie rivela | Turbato da una misteriosa telefonata

La moglie di Celeste Pin rompe il silenzio e racconta gli ultimi giorni dell'ex calciatore: "È cambiato dopo una misteriosa telefonata". L'ex moglie non crede al suicidio: "Non si è tolto la vita, forse qualcuno lo aspettava". Nuovi dettagli sul ritrovamento del corpo.

Celeste Pin, chi sono la moglie Gloria e i figli - La notizia della morte di Celeste Pin ha lasciato sgomento non solo il mondo del calcio, ma anche tutti coloro che negli anni avevano imparato ad apprezzarne la discrezione, l’eleganza e il carattere schivo, che l’aveva tenuto lontano dai riflettori.

Celeste Pin, la ex moglie presenta denuncia: «Indagate per omicidio, non era depresso». L'ultima foto e il telefono sequestrato - C'è una svolta nel caso della morte di Celeste Pin, l'ex difensore della Fiorentina trovato senza vita nella sua abitazione di via dei Massoni, sulle colline di Firenze.

La morte di Celeste Pin diventa un giallo, la moglie rivela: Turbato da una misteriosa telefonata; Celeste Pin, l'ex moglie Gloria Medina: Una telefonata lo turbò, non credo al suicidio.

Celeste Pin, l'ex moglie Gloria Medina: "Una telefonata lo turbò, non credo al suicidio" - Gloria Medina chiede chiarezza e parla di una telefonata che l'uomo avrebbe ricevuto.

