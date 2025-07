La Mercurio | un modello di crescita sostenibile che anticipa il futuro dell’ingegneria

Il 2024 si è rivelato un anno di svolta per La Mercurio, realtĂ comasca dell’ingegneria che ha saputo coniugare performance economica, sostenibilitĂ ambientale e responsabilitĂ sociale in un’unica strategia integrata. I risultati parlano chiaro: 4,49 milioni di euro di ricavi, 749 mila euro di. 🔗 Leggi su Today.it

