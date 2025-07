La lettera indirizzata a Meloni per riconoscere lo Stato di Palestina

«Ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità né collocazioni intermedie. Questo momento è giunto per Gaza». Così scrivono quaranta ex ambasciatori in una lettera aperta indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendole di riconoscere lo Stato di Palestina. I diplomatici chiedono inoltre a Meloni di adottare subito alcune misure concrete, tra cui interrompere ogni collaborazione militare con Israele e sostenere in sede europea le sanzioni individuali nei confronti dei ministri israeliani – come Smotrich e Ben G’vir – che incoraggiano e appoggiano il moltiplicarsi degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La lettera indirizzata a Meloni per riconoscere lo Stato di Palestina

In questa notizia si parla di: lettera - indirizzata - meloni - riconoscere

MEDIO ORIENTE | Pressing di 34 ex ambasciatori a Meloni: "Riconoscere lo Stato di Palestina". Lo chiedono in una lettera indirizzata alla premier: "Agire di fronte ai massacri". #ANSA Vai su X

Dagli ex ambasciatori | La lettera indirizzata a Meloni per riconoscere lo Stato di Palestina; Pausa tattica e 62 morti, 34 in fila per il cibo - Nonostante la pausa tattica, oggi a Gaza 62 morti. Di questi, 34 erano in fila per il cibo. Lo riporta Al Jazeera; 34 ex ambasciatori a Meloni: 'Riconoscere lo Stato di Palestina'.

M.O.: 34 ex ambasciatori a Meloni, riconoscere lo Stato di Palestina - Lo chiedono 34 ex ambasciatori che hanno ricoperto incarichi di primissimo piano nella diplomazia italiana nel corso degli anni, in u ... Secondo msn.com

Lettera di 35 ex ambasciatori a Meloni: 'Riconoscere lo Stato di Palestina' - tra i quali Pasquale Ferrara, Pasquale Quito Terracciano, Ferdinando Nelli Feroci, Stefano Stefanini, Rocco Cangelosi - Da ansa.it