La Lega non si unisce all’Aventino | Uscire da soli non serve a niente Regionali sale l’ipotesi Romani

"Dimettersi in tre ha poco senso. Se lo facciamo deve essere un’azione collettiva come coalizione e sopratutto condivisa". Dalla Lega, primo partito a salire sull’Aventino all’indomani dell’elezione di Polcri a presidente della Provincia, ora arriva un sollecitazione a fare squadra. Quasi una raccomandazione a evitare fughe in avanti: messaggio ai meloniani che a settembre metteranno sul tavolo di Polcri le dimissioni. Tre consiglieri - Francesco Lucacci, Lucia Scancariello e Lorenzo Basagni - usciranno dalla Sala dei Grandi come atto politico, forte, nei confronti di un presidente "senza maggioranza che si è arroccato sulla poltrona piĂą alta dell’ente e a causa di una legge sbagliata, risulta inamovibile" è l’affondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Lega non si unisce all’Aventino: "Uscire da soli non serve a niente". Regionali, sale l’ipotesi Romani

