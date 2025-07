La kiss cam dei Coldplay becca pure Messi La dedica di Chris Martin e la reazione della folla – Il video

È con una standing ovation che Lionel Messi è stato accolto quando, insieme alla moglie Antonela Roccuzzo, è stato immortalato dalla ormai celebre “Kiss cam” durante il concerto dei Coldplay a Miami. Nessuna reazione di panico, come quella che ha portato a conoscenza di mezzo mondo la relazione extraconiugale tra il Ceo di Astronomer Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristine Cabot. Certo l’imbarazzo anche per Messi e Roccuzzo c’è, ma per loro non c’è alcun bisogno di nascondere il volto tra le mani o gettarsi sotto la balaustra: anche perché a farli sorridere in diretta ci pensa Chris Martin. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: kiss - coldplay - messi - reazione

Chi è Andy Byron, il capo di Astronomer beccato dalla ‘kiss cam’ dei Coldplay - Guida un’azienda da 1,3 miliardi. Descritto come “autoritario e intimidatorio” ora è sotto accusa per aver leso all’immagine della società.

Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia…» - «Non ci interessa chi frequentate, o con chi siete intimi, o con chi fate l’amore. Non sono affari nostri ».

Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video - Le braccia intrecciate una all’altra, in un tenero abbraccio. Poi l’imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere.

Il caso dei due amanti sorpresi dalla kiss cam durante il concerto dei Coldplay ci riguarda molto più di quanto pensiamo, facendoci riflettere sul tema della violazione della privacy e del doxing – la diffusione di informazioni personali senza il consenso degli int Vai su Facebook

Kiss cam al concerto dei Coldplay: stavolta tocca a una star del calcio; La kiss cam dei Coldplay becca pure Messi. La dedica di Chris Martin e la reazione della folla - Il video; Coppia inquadrata dalla kiss cam al concerto di Coldplay, si nasconde imbarazzata dalle telecamere: tradimento smascherato.

Lionel Messi protagonista della kiss cam dei Coldplay/ Ironia dei social: “Non si è dovuto nascondere!” - Lionel Messi è stato beccato dalla kiss cam dei Coldplay, ma nessun guaio per lui: era in compagnia della moglie Antonella Roccuzzo ... Riporta ilsussidiario.net

La kiss cam dei coldplay a miami mostra messi e antonela senza incidenti durante il concerto - Durante il concerto dei Coldplay a Miami, Chris Martin ha omaggiato Leo Messi e Antonela Roccuzzo con una kiss cam rispettosa, celebrando il legame tra il campione dell’Inter Miami e la città. Secondo gaeta.it