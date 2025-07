Cristiano Giuntoli sarà a vita l’idolo dei tifosi del Napoli. Non tanto per il terzo scudetto ma per aver messo in ginocchio la Juventus. In sole due stagioni, ma soprattutto lo scorso anno, il direttore sportivo ex Carpi ha ipotecato i prossimi cinque anni del club bianconero: una serie di scelte sciagurate, tutte in fila, che il club degli Agnelli dovrà smaltire. Se ne accorge anche Libero ( che lo scorso anno scrive dell’accoppiata Giuntoli-Thiago Motta come del sol dell’avvenire del calcio ) che oggi scrive un articolo dal titolo: «Le “giuntolate” hanno congelato la Juve» – “David unico vero acquisto, per il resto riscatti e scambi: la Signora anche quest’anno paga i disastri dei dirigenti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juventus non può fare mercato, deve smaltire le giuntolate (Libero)