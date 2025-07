La grigliata in pineta. Ma sono subito fermati.

Montecatini, 28 luglio 2025 – La grigliata in pineta scatena l’indignazione sui social. L’immagine di un gruppo di persone intente a cucinare rosticciane e wurstel nel grande polmone verde della cittĂ ha scandalizzato molte persone a Montecatini, che non hanno esitato a esprimere commenti di ogni genere sulla vicenda, caricandola senza dubbio di importanza. I partecipanti alla grigliata però hanno avuto una brutta sorpresa e sono stati scacciati dalle forze dell’ordine. Il Comune “desidera esprimere il proprio vivo apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che nella serata di sabato 26 luglio, hanno sventato un tentativo di organizzare un barbecue abusivo all’interno di uno dei nostri parchi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

