Il governo tedesco, pur proclamando l’impegno contro il riscaldamento terrestre, dĂ segnali contrastanti che ne fanno temere l’ effettiva volontĂ di mantenere il traguardo dell’ abbattimento dei gas serra nel 2030 e della piena neutralitĂ climatica nel 2040. I piani del ministro dell’Ambiente Carsten Schneider (SPD) sono infatti contraddetti palesemente da quelli del ministro dell’Economia Katherina Reiche (CDU) ed anche dalla Baviera a guida CSU ci sono segni di abbandono degli impegni ambientali. Persino la nuova “Legge sull’accelerazione degli appalti della Bundeswehr “, esprimendo anche il principio che le forze armate vengano prima di tutto, farĂ sì che quando progetti di costruzione civile possano compromettere la difesa nazionale, come nel caso di parchi eolici che interferiscano potenzialmente con i radar di protezione aerea, le Bundeswehr potranno impedirne la costruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La grande contraddizione del governo tedesco: i piani per contrastare la crisi climatica smentiti (e superati) da quelli sul riarmo

Ucraina: Merz sente Zelensky, ribadito sostegno nuovo governo tedesco - Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato oggi telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento.

Il governo tedesco arresta quattro leader del 'Regno di Germania' - Il governo tedesco ha annunciato di avere arrestato quattro leader di un'organizzazione estremista di estrema destra che si autodefinisce " Regno di Germania " che cercava di minare l' ordine democratico del Paese.

Il governo tedesco vieta il gruppo complottista ed estremista Regno di Germania - Il 13 maggio il nuovo governo tedesco ha preso posizione contro la diffusione nel paese di complottismo ed estremismo, vietando il gruppo Regno di Germania, accusato di “minare l’ordine democratico”.

"Siamo già oggi sotto attacco della Russia": il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha ripetuto questa frase due volte in una settimana. Di Cosimo Caridi

La nuova coalizione tedesca mette in secondo piano la protezione del clima; Piani sociali per il clima dei Paesi UE, poca trasparenza e uniformitĂ ; Welt: il Qatar minaccia lo stop alle forniture di gas per la direttiva sul clima Ue.

Eurobond, se il governo tedesco è più debole si allontana il piano ... - Quando Merz è stato respinto al Bundestag al primo tentativo, i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a scadenza decennale si sono impennati: dal 2,51% al 2,55% in soli 20 minuti. Come scrive corriere.it

Il faro del governo Merz sulla Campagna tedesca di Snam - ROMA – C’è qualcosa che non convince il governo tedesco nell’acquisizione miliardaria annunciata da Snam di una quota sostanziale in Open Grid Europe (Oge). Si legge su msn.com