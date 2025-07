La Genova di Faber | passeggiata a tema musicale nella Città Vecchia sulle orme di Fabrizio De André

Genova e i suoi caruggi, visti attraverso i pensieri e le parole di Fabrizio De AndréData la grande richiesta, viadelcampo29rosso propone nuove date per le visite “La Genova di Faber”, percorso a tema musicale nei luoghi raccontati in alcune delle poesie in musica di Fabrizio De André, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fabrizio - genova - faber - tema

Fabrizio Ferrari, nuovo presidente di Confindustria Genova: “Porto e imprese, serve un patto per rendere la città più attrattiva” - ll nuovo presidente di Confindustria Genova: “Il problema non sono i giovani genovesi che vogliono girare il mondo, ma i giovani del mondo che non vengono a Genova”

Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari nuovo presidente - Fabrizio Ferrari è il nuovo presidente di Confindustria Genova. L'investitura ufficiale è arrivata durante l'assemblea, che si è svolta martedì 22 luglio 2025.

“La Genova di Faber”: passeggiata a tema musicale nella Città Vecchia sulle orme di Fabrizio De André; La Genova di Faber, passeggiate estive sulle orme di Fabrizio De André; De André, memoria e presente. Oggi Faber avrebbe compiuto 85 anni.

La Genova di Faber, passeggiate estive sulle orme di Fabrizio De André - Torna La Genova di Faber, percorso a tema musicale nei luoghi genovesi raccontati in alcune delle poesie in musica di Fabrizio De Andrè, sabato 26 luglio e sabato 23 agosto, alle ore 17. Lo riporta mentelocale.it

La Genova di Faber: passeggiata guidata nei caruggi sulle tracce di Fabrizio De André - Un itinerario musicale tra i caruggi e il mare della città vecchia, da viadelcampo29rosso. Riporta ligurianotizie.it