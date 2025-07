La galleria che inganna l’occhio | un capolavoro prospettico nel cuore di Roma

In Piazza Capo di Ferro a pochi passi da Piazza Campo de’ Fiori si nasconde una piccola perla del centro di Roma: Palazzo Spada. All’interno un vero e proprio capolavoro di Francesco Borromini: la galleria prospettica. Roma è sempre in grado di sorprendere con le sue perle nascoste. Palazzo Spada, in Piazza Capo di Ferro non è un’eccezione di questa regola, un vero e proprio gioiello nel cuore del centro di Roma, a pochi passi da Piazza Campo de’ Fiori. Basta varcare le porte del palazzo per ritrovarsi catapultati in un’atmosfera barocca, fatta di dipinti, arte e architettura. LEGGI ANCHE: — Roma, la cupola che non c’è: l’incredibile effetto ottico nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola >> Una raccolta di dipinti celebri in tutto il mondo in un angolo nascosto della capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it

