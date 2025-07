La formazione? Per me sono tutti titolari

A fine gara è arrivato davanti ai microfoni mister Andrea Sottil, che ha parlato per la prima volta dopo la sua presentazione alla stampa. Il tecnico di Venaria è apparso soddisfatto della prima settimana di lavoro in quota: "Sono contento, c’è un gruppo compatto, e sotto il profilo tecnico tattico abbiamo lavorato bene. Ho visto delle belle cose da parte di tutti, hanno bene interpretato quello che voglio, avanti così che stiamo andando bene. Il mio metodo è quello di lavorare tanto e intensamente con la palla. Ovvio che a Modena, prima di salire in ritiro, abbiamo lavorato sul serbatoio aerobico, ma per me quello che conta è il lavoro neuromuscolare con il pallone, vogliamo essere aggressivi e propositivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La formazione? Per me sono tutti titolari"

