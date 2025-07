La foresta regionale della Sinistra Piave

Una bellissima escursione ad anello tra foreste di faggi e abeti sul versante nord del monte Cesen per rilassarci all’aria fresca e godere di meravigliosi panorami sia sulla pianura trevigiana che sulla Valbelluna e le Dolomiti Bellunesi. Lungo i pascoli saremo accompagnati dagli scampanellii dei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

