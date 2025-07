La fondazione Maria Gabriella De Matteis presenta la sua prima Borsa di studio in Campania

   Nell’ambito del consolidamento del percorso che ha giĂ visto dare vita a progetti internazionali, la Fondazione Maria Gabriella De Matteis ha deciso di valorizzare anche i giovani meritevoli del Mezzogiorno, supportandoli nel loro percorso di crescita. L'obiettivo dell’ente, infatti, è quello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: fondazione - maria - gabriella - matteis

Fondazione “Casa di riposo Maria Rosaria Giannelli”: nominato un commissario straordinario - BRINDISI - La Regione Puglia ha nominato Maurizio Pesari, già conigliere comunale a Brindisi, come commissario della Fondazione “Casa di riposo Maria Rosaria Giannelli” con sede nella città .

Festa alla Fondazione Moroni, nonna Maria ha compiuto 100 anni - Ancora una centenaria in cittĂ . La signora Maria Maso ha tagliato il traguardo dei cento anni di etĂ .

Tumori, maxi donazione Doris-Berlusconi alla fondazione Maria Letizia Verga - Arriva una maxi donazione dalle fondazioni Ennio Doris e Luigi Berlusconi per la Torre della ricerca, la nuova costruzione adiacente al Centro Verga di Monza che verrà terminata entro la fine dell'anno

Fondazione Salute e Cultura Vai su Facebook

La fondazione Maria Gabriella De Matteis presenta la sua prima Borsa di studio in Campania; Fondazione De Matteis promuove la ricerca: 40.000€ alla Dott.ssa Castellano per lo studio sulle complicanze neurologiche; La ricerca del talento plasma il futuro: nasce la Fondazione Maria Gabriella De Matteis.

Fondazione Maria Gabriella De Matteis, al via un nuovo bando per ... - Fondazione Maria Gabriella De Matteis è ispirata dai valori che la presidente della De Matteis Food Corporation, scomparsa prematuramente nel dicembre 2022, ha reso parte ... Come scrive corriere.it

Ricerca scientifica, la Fondazione Maria Gabriella De Matteis istituisce una borsa di studio - Nell’ambito del consolidamento del percorso che ha già visto dare vita a progetti internazionali, la Fondazione Maria Gabriella De Matteis ha deciso di valorizzare anche i giovani ... Si legge su corriereirpinia.it