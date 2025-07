La Fondazione con il Sud dona 1200 ventilatori alle carceri del Mezzogiorno

“Abbassiamo la temperatura per alzare IL livello di dignità ”. Con questo auspicio, la Fondazione con il Sud ha deciso di acquistare e donare 1.200 “ventilatori a colonnina” alle carceri del Sud Italia. La Fondazione si legge in una nota, è impegnata da anni nella promozione e sostegno di iniziative e progetti per l’inserimento socio-lavorativo di persone detenute attraverso bandi ad hoc. Il lavoro, oltre a restituire dignitĂ al tempo trascorso in carcere per scontare la propria pena, è l’elemento principale che riduce drasticamente le percentuali di recidive, che si verificano in quasi Il 70% dei casi tra chi non lavora e solo nel 2% tra chi ha vissuto un’esperienza lavorativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it