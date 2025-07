La fine di un’era | cosa significa la conclusione della golden age di the sims

Il franchise di The Sims ha attraversato diverse fasi di evoluzione nel corso degli anni, con una forte presenza di contenuti principali e numerosi spin-off che hanno ampliato le possibilitĂ di gioco. Con l’interruzione dello sviluppo del tanto atteso The Sims 5 e il focus attuale su aggiornamenti e espansioni per The Sims 4, si riscopre la mancanza di nuove proposte alternative all’interno della serie. Questo articolo analizza il ruolo storico degli spin-off, il loro valore innovativo e la necessitĂ che questa tipologia di giochi torni a far parte del panorama videoludico dedicato ai Sim. storia e importanza degli spin-off di The Sims. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

