Arriva la pioggia (anche se attesa) e la Formula Uno va in difficoltĂ . Letteralmente. No, non stiamo parlando dei piloti che devono estrarre il massimo dalla propria guida nelle condizioni piĂą difficili, ma della categoria in generale. La direzione gara, dopotutto, appena si aprono gli ombrelli, va in affanno. Le scelte sono tutte in una direzione ben precisa e chiara ma, oggettivamente, le domande sono inevitabili. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Il Gran Premio del Belgio di ieri, per esempio, ha preso il via con un’ora e 20 minuti di ritardo. Al momento della partenza prevista, alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La F1 si complica la vita sotto la pioggia tra prudenza eccessiva e gomme ormai scomparse