N on è la prima volta ma sarebbe bello, come si augura lei su Instagram, che fosse l’ultima. La storia è quella di un’atleta, una giocatrice di volley, che si vede allontanare per sopraggiunta gravidanza. Proprio nel Paese che piange a giorni alterni la sua denatalitĂ e in cui la famiglia è un vessillo da sbandierare a ogni occasione. Lei è Asia Cogliandro, 15 anni di carriera in A1 e A2, ora a Perugia, che è rimasta incinta a gennaio di quest’anno. «Sono stati lapidari», racconta, «volevano proprio che mi levassi di mezzo. Io in carriera ho avuto degli infortuni: mentre sei ferma ti pagano, se sei incinta sei da allontanare ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La denuncia della giocatrice di volley Anna Cogliandro (15 anni di carriera in A1 e A2, ora a Perugia)