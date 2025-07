La Corte costituzionale boccia il tetto per le retribuzioni pubbliche | da 240mila si passerà a 360mila euro l’anno

E’ illegittimo il tetto retributivo per i dipendenti pubblici a 240mila euro annui. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che pur ribadendo che la previsione di un “tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per se con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione. E’ in base a tale parametro, come fino al 2014, che il “tetto” dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

