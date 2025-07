La corrente li spinge al largo della spiaggia di Balestrate nonno e nipote salvati dai cani bagnino

Tre persone sono state salvate in due distinti interventi ieri (domenica 27 luglio) a Balestrate dai cani bagnini della Scuola italiana cani salvataggio. Col vento a soffiare forte, il mare ha messo in difficoltà numerosi bagnanti, rendendo movimentata la giornata degli operatori in servizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

