La Consulta | illegittimo il tetto agli stipendi a 240 mila euro nella pubblica amministrazione

No al limite fisso. ToccherĂ al governo indicare retribuzioni parametrate a quella del primo presidente della Cassazione.

Sentenza storica della Consulta: illegittimo negare alla madre intenzionale di riconoscere il figlio nato da procreazione assistita - Nel giorno in cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto alla genitorialità della madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali, l’Italia si è trovata davanti a una svolta di civiltà che il governo Meloni ha tentato fino all’ultimo di impedire.

Per la Consulta 6 mesi di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo sono pochi: il “tetto” è incostituzionale - Il “tetto” del risarcimento con sei mensilità per chi è stato licenziato illegittimamente in una piccola impresa è incostituzionale.

Secondo la Consulta il limite di sei mensilità in caso di licenziamento è illegittimo - La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo di sei mensilità previsto come risarcimento nei casi di licenziamento senza giusta causa nelle piccole imprese, uno dei quesiti del recente referendum.

Stipendi pubblici, salta il tetto di 240 mila euro. La decisione della Consulta - Ora un decreto di Palazzo Chigi dovrà parametrare la retribuzione al compenso del primo presidente della Corte di Cassazione ... repubblica.it scrive

Consulta: incostituzionale il tetto di 240 mila euro per gli stipendi nel settore pubblico - Il tetto retributivo dovrà essere parametrato alla retribuzione effettiva del primo presidente della Cassazione che arriva a 360 mila euro ... Da msn.com