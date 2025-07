La cocaina era per il proprietario denunciati dalla Polizia i due ' inquilini' che erano ospitati nella mansarda

Ancora in azione, contro lo spaccio di droga, il personale del Presidio estivo di Polizia di Cesenatico che nel corso di un controllo, ha rintracciato un cittadino albanese di trent’anni, da poco arrivato in Italia a suo dire per motivi turistici. E' stato visto uscire da una abitazione privata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - Un giovane senegalese è stato arrestato a Firenze per spaccio di cocaina. Fermato nei pressi della stazione con 45 frammenti di droga.

Nasconde negli slip 45 dosi di cocaina: arrestato dalla polizia - PRATO – Nel pomeriggio di ieri (13 maggio) le volanti della polizia di via Zara hanno arrestato, nei pressi di via Alamanni, un cittadino senegalese di 18 anni per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In pullman da Salerno a Genova con oltre un etto di cocaina: all'arrivo trova la polizia - Un lungo viaggio in pullman da Salerno a Genova, con più di un ettogrammo di cocaina nascosta. All'arrivo ha trovato la polizia che lo ha arrestato.

COCAINA IN UNA TAPPEZZERIA A SAN CRISTOFORO: LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA 1,5 KG DI DROGA E ARRESTA VENTIQUATTRENNE CATANESE Un chilo e mezzo di cocaina nascosta nel retro di una tappezzeria. Il protagonista di questa storia Vai su Facebook

Il box auto era un deposito di droga, denunciato il proprietario; Rinvenuti a Catania, in un garage, droga e attrezzi da lavoro, denunciato il proprietario.

Polizia ritrova una bimba scomparsa da un anno, era positiva alla ... - Sono le condizioni in cui è stata ritrovata dalla polizia di Novara una bimba di soli 14 mesi scomparsa da oltre un anno dopo che il padre, straniero ,l'aveva sottratta alla madre, italiana. Come scrive ilmessaggero.it

La polizia scopre 200 kg di cocaina grazie a un contadino, arrestato anche uno svizzero - Grazie alla segnalazione di un agricoltore, la polizia tedesca ha scoperto un carico di cocaina da 10 milioni di euro nascosto in una zona isolata vicino all’autostrada A3. Segnala ticinonews.ch