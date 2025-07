I campioni d’Italia rischiano di veder svanire il principale obiettivo individuato per rinforzare il centrocampo. Mentre la squadra si sta godendo due giorni di meritato riposo al termine dell’intenso ritiro di Dimaro, proprio in queste ore, a Ischia, dovrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Conte. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, non può mancare il calciomercato. Assoluto protagonista di questo primo mese di trattative, il Napoli rischia di dover registrare la prima brusca frenata nella sua campagna di rafforzamento. Napoli: si allontana Fabio Miretti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - La cessione rovina i piani del Napoli: sfuma il colpo a centrocampo