La casa peggiore dove sono stato? A Mykonos Una volta ho sbagliato civico e ho portato i clienti da un napoletano anziché da una tedesca | Gianluca Torre rivela il suo errore più imbarazzante

Gianluca Torre, l’agente immobiliare milanese diventato uno dei volti piĂą amati della televisione grazie al successo di “ Casa a prima vista” su Real Time, è stato tra gli ospiti del Giffoni Film Festival, a poche settimane dalla messa in onda della settima edizione del programma (in onda dal 1° settembre). Con l’occasione, si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair in cui ha ripercorso la sua carriera e la sua vita, partendo da un ricordo divertente sulla casa piĂą disastrata in cui abbia mai vissuto. “Mi è capitato alla fine degli Anni Ottanta, quando era ancora un’isola selvaggia, di essere andato in vacanza in Grecia, a Mykonos “, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La casa peggiore dove sono stato? A Mykonos. Una volta ho sbagliato civico e ho portato i clienti da un napoletano anzichĂ© da una tedesca”: Gianluca Torre rivela il suo errore piĂą imbarazzante

In questa notizia si parla di: casa - stato - peggiore - sono

