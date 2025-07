La carica di Possanzini | Maceratese fare gruppo

"I vecchi non si sono dimenticati del lavoro fatto lo scorso anno e aiuteranno i nuovi a entrare nei nostri meccanismi". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese tira le somme dopo le prime giornate di lavoro nel ritiro di Belforte. "L’obiettivo – aggiunge – è far legare al più presto i vecchi con i nuovi che, del resto, abbiamo scelto in funzione della nostra idea di calcio perché possano entrare subito nel sistema di gioco". Lo scorso anno la Maceratese ha puntato sulla certezza di Luca Cognigni come punta centrale, quest’anno è stata fatta una scommessa su Cristiano Marsilii. "Non è che in giro ci siano tanti giocatori come Cognigni, con quell’esperienza e con certe caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La carica di Possanzini: "Maceratese, fare gruppo"

La Maceratese trionfa ai rigori: il presidente Crocioni e il tecnico Possanzini celebrano il successo - "Il finale che pensavamo, ma arrivare ai rigori è stata dura. Il K Sport ha fatto una bella gara". È più che soddisfatto il presidente Alberto Crocioni che ricorda quando sono stati mossi i primi passi per allestire questa rosa.

Maceratese promossa in Serie D: trionfo storico per la squadra di Possanzini - Stoccuto Finalmente! Non c’è altra parola per meglio fotografare la stagione della Maceratese. Finalmente la squadra biancorossa è riuscita a fare proprio uno spareggio, cosa che raramente le era riuscita nella sua ultracentenaria storia.

Matteo Possanzini guida la Maceratese alla promozione in Serie D - "La vittoria del campionato era la condizione per proseguire il rapporto". È quanto dice Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, e quindi ci sono le premesse perché rimanga alla guida dei biancorossi in D.

