La cantante israeliana Noa si ferma per la pace al Cilento Etno Festival | le campane per Gaza

Un silenzio carico di significato tra le Colline del Cilento. Nel cuore pulsante del Cilento Etno Festival, tra suoni tradizionali e atmosfere suggestive, si è vissuto un momento di intensa partecipazione emotiva e civile. Domenica sera, durante il suo atteso concerto a Torre Orsaia, la celebre cantante israeliana Noa ha sospeso la sua esibizione per un gesto di solidarietà profondo. Le campane per Gaza interrompono la musica. Proprio mentre in molte città italiane risuonavano le campane per la pace in segno di protesta contro la guerra a Gaza, anche a Torre Orsaia i rintocchi hanno cominciato a diffondersi nell'aria.

