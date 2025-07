La bufala dei vaccini che contengono grafene dal 2016

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) usano una fonte risalente al 2016 per sostenere che i vaccini conterrebbero ossido di grafene. Dai commenti e dalle didascalie non sfugge il velato riferimento ai vaccini Covid, oggetto di queste narrazioni No vax durante la pandemia. Il problema non è tanto la presenza della sostanza nei farmaci o durante la loro produzione, quanto l’idea che questo dimostri la loro pericolosità . Non è dimostrato. Avevamo già spiegato che il grafene viene certamente studiato nello sviluppo di applicazioni biomediche, ma coi vaccini attuali ed eventuali eventi avversi c’entra molto poco. 🔗 Leggi su Open.online