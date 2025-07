Un compleanno speciale vissuto ovviamente in spiaggia. Ha compiuto ufficialmente 18 anni la Beach Volley Young Academy che a Lido di Fermo ha vissuto ieri la giornata speciale della sua edizione super con 240 iscritti allo Chalet Doppiozero a Lido di Fermo. Una festa iniziata al mattino quando il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi ha portato il suo saluto ai tantissimi ragazzi ed alle rispettive famiglie. Emozionante, alle ore 14, il momento del taglio della torta, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini per festeggiare il diciottesimo compleanno insieme agli istruttori, ai coordinatori, ai ragazzi e a tutte le società che hanno collaborato alla realizzazione dell’academy più importante delle Marche in termini di numeri e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La beach academy è maggiorenne. Grande festa Yuasa a Lido di Fermo