La banca del futuro | AI innovazione digitale e rischi

(Adnkronos) – Un recente rapporto intitolato “Intelligent Banking: The Future Ahead”, realizzato da Economist Impact con il supporto di SAS, leader globale nei dati e nell’intelligenza artificiale (AI), lancia un messaggio chiaro: le istituzioni finanziarie devono agire proattivamente per mantenere la loro rilevanza in un mercato in rapida evoluzione. Lo studio, basato sulle prospettive di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La banca del futuro: AI, innovazione digitale e rischi

In questa notizia si parla di: banca - innovazione - digitale - rischi

Banca Mediolanum presenta “Perché” a Torino: innovazione, tecnologia e precisione nell’allestimento dell’evento - L’evento ha debuttato con una forte impronta presso Inalpi Arena di Torino, dando vita a una convention nazionale ideata da Banca Mediolanum con il titolo suggestivo “Perché”.

Selva (Banca Mediolanum): "Siamo vicini ai giovani imprenditori per innovazione e sviluppo in un contesto economico complesso" - Il Giornale d'Italia ha intervistato Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum: "L'educazione finanziaria è fondamentale: aiutiamo le aziende con formazione manageriale e percorsi come il programma Elite di Borsa Italiana per supportarne la crescita" Diego Selva, Direttore

Selva (Banca Mediolanum): "Siamo vicini ai giovani imprenditori per innovazione e sviluppo in un contesto economico complesso" - Il Giornale d'Italia ha intervistato Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum: "L'educazione finanziaria è fondamentale: aiutiamo le aziende con formazione manageriale e percorsi come il programma Elite di Borsa Italiana per supportarne la crescita" Diego Selva, Direttore

Banca Sella (@BancaSella) Vai su X

Innovazione e sicurezza per il patrimonio culturale: il nuovo progetto di Mazzini Lab con il sostegno del Centro di Eccellenza - DTC Lazio e Heritup .... Vai su Facebook

Banche nell’era digitale: AI, gestione del rischio e fiducia; La Banca d’Italia spinge l’euro digitale e attacca le stablecoin; Banche intelligenti, ma vulnerabili: i 5 imperativi per il futuro.

La banca del futuro: AI, innovazione digitale e rischi - Una nuova ricerca di Economist Impact e SAS delinea il futuro del settore bancario: la trasformazione digitale è un imperativo, con l'AI generativa e la gestione del rischio al centro di un panorama e ... Secondo adnkronos.com